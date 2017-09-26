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Андрей Афанасьев: «Спартак» на многое способен в Лиге чемпионов

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Афанасьев поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между красно-белыми и «Ливерпулем».

«Я считаю, что «Спартак» сможет показать сегодня неплохую игру, потому что «Ливерпуль» последние матчи проводит очень неровно. Мерсисайдцы могут продемонстрировать в каком-то матче сумасшедшую игру, а спустя одну-две встречи действовать как-то невразумительно. К тому же у них очень часто чудит вратарь, а центральные защитники время от времени допускают такие ляпы, что абсолютно непонятно, откуда такое берется.

Также не стоит забывать, что это все-таки Лига чемпионов, и «Спартак» должен показать все, на что он способен, а способен он на многое. Да, красно-белые нестабильны и имеют проблемы в обороне, но в атаке они создают не меньше, чем в прошлом сезоне, просто тогда им фартило, а сейчас — наоборот, то вратарь выручит, то штанга.

Я россиянин, и мне хочется, чтобы наши команды выходили все выше и выше. Очень хочется! Пора уже заявлять о себе», — цитирует Афанасьева «Газета.Ру».

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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