Сейду Думбия: У «Спортинга» есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий португальского «Спортинга» Сейду Думбия выразил надежду, что у его команды есть реальный шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Это футбол, тут может случиться все что угодно. Мы выиграли первый матч и уже опережаем «Ювентус». Мы хорошо готовы к следующей встрече, и я считаю, что все возможно», - цитирует слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Португальский клуб в августе 2017 года объявил о досрочном выкупе Думбия у римской «Ромы». Напомним, что во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» сыграет с «Барселоной».