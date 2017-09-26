Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сейду Думбия: У «Спортинга» есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий португальского «Спортинга» Сейду Думбия выразил надежду, что у его команды есть реальный шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Это футбол, тут может случиться все что угодно. Мы выиграли первый матч и уже опережаем «Ювентус». Мы хорошо готовы к следующей встрече, и я считаю, что все возможно», - цитирует слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Португальский клуб в августе 2017 года объявил о досрочном выкупе Думбия у римской «Ромы». Напомним, что во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» сыграет с «Барселоной».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Мелешин: «Спартаку» некем заменить ПромесаТренер молодежной команды «Спартака» Алексей Мелешин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между красно-белыми и «Ливерпулем».Шансы есть: «Спартак» – «Ливерпуль» – 2:2, «Спартак» – Англия – 6:6Шансы есть: «Спартак» – «Ливерпуль» – 2:2, «Спартак» – Англия – 6:6Сегодня во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Спартак» на своем поле встретится с «Ливерпулем».«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.Максим Деменко: Игроки «Спартака» захотят проявить себя и перейти в топ-клубыБывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между красно-белыми и «Ливерпулем».Андрей Афанасьев: «Спартак» на многое способен в Лиге чемпионовБывший полузащитник «Спартака» Андрей Афанасьев поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между красно-белыми и «Ливерпулем».
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября
Футбол
Леонид Трахтенберг: «Ливерпуль» сам организовал пресс-конференцию Клоппа
Футбол
Александр Бубнов: Лунев может заменить Акинфеева в сборной России
MMA
Федор Емельяненко откроет школу единоборств в Новогорске
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
Сейду Думбия
Сейду Думбиявсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости