TNC Pro Team выступит на All-Star Weekend Manila 2017

Филиппинская команда TNC Pro Team получила приглашение на турнир All-Star Weekend Manila 2017.

В соревнованиях примут участие четыре приглашенных коллектива. Ранее инвайт получила Virtus.pro.

TnC Pro Team, SirActionSlacks & pindaPanda will be at the All-Star Weekend in Manila this October. https://t.co/eas8eRFGgM pic.twitter.com/0zovKGIFTq