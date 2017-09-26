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Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в третий круг турнира WTA

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Ухане, безоговорочно победив вторую ракетку мира Симону Халеп.

Касаткиной потребовался час 12 минут, чтобы со счетом 6:2, 6:1 пройти в следующий этап турнира. Россиянка реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки. В то время как, у румынки Халеп два брейка и две двойные ошибки.

в 1/8 финала Касаткина встретится со своей соотечественницей Екатериной Макаровой, которая во втором раунде соревнований победила американку Лорин Дэвис (6:2, 6:4).

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