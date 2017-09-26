Максим Деменко: Игроки «Спартака» захотят проявить себя и перейти в топ-клубы

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между красно-белыми и «Ливерпулем».

«Как говорят многие футболисты, Лига чемпионов — это совсем другие эмоции. Естественно, красно-белые будут особенно настраиваться на этот матч, учитывая последние игры в чемпионате России. Им нужно исправиться перед болельщиками, доказать, что команда есть. Думаю, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сейчас много общается с футболистами по поводу последнего матча с «Анжи», но такой игры, как с махачкалинцами, не будет в любом случае.

Промес уже однозначно пропустит игру, капитан Денис Глушаков еще под вопросом, хотя он тоже может не попасть в состав… Каррера столкнется с серьезными проблемами. Однако повторюсь: остальные футболисты «Спартака» сегодня выложатся на 112%, и никаких остановок не будет. Все ребята хотят хорошо проявить себя на европейской арене и, может быть, перебраться в топ-чемпионат», — цитирует Деменко «Газета.Ру».