Форма сборной СССР вошла в рейтинг 50 лучших в истории футбола по версии британского издания

Форма сборной СССР образца 1970 года заняла 33-е место в рейтинге 50 лучших в истории футбола по версии британского журнала FourFourTwo.

Рейтинг был составлен c помощью консультанта спортивных брендов Нила Херда.

Первое место в рейтинге заняла домашняя форма сборной Дании образца 1986 года. На втором месте оказалась форма аргентинского клуба «Бока Хуниорс» 1981 года, а на третьем - команды Нидерландов 1976 года.

Напомним, чемпионат мира 1970 года прошел в Мексике. В групповом раунде советская команда под руководством Гавриила Качалина заняла первое место с пятью очками. В четвертьфинале сборная СССР уступила в дополнительное время команде Уругвая (0:1).

Добавим, что FourFourTwo – одно из ведущих британских футбольных изданий, которое также выпускается на разных языках во многих странах.