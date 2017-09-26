Борис Игнатьев: Поведение Григоряна недопустимо, мы на стороне наших болельщиков
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что московское «Торпедо» останется на стороне своих болельщиков. Он считает, что поведение главного тренера «Арарата» Александра Григоряна – недопустимо.
«Нас этот инцидент очень огорчает. Григорян – человек авторитетный разжигает болельщиков и провоцирует их, это недопустимо. Мы на стороне наших болельщиков, такие поступки должны быть осуждены», - сказал Игнатьев «Р-Спорту».
Напомним, что Григорян показал болельщикам «Торпедо» средний палец. Инцидент произошел после матча 10-ого тура чемпионата ПФЛ, где «Арарат» встречался с «Торпедо» (3:2).
Игнатьев также сообщил, что поведение Григоряна будет рассмотрено на заседании КДК РФС.
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