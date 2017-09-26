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Алексей Мелешин: «Спартаку» некем заменить Промеса

Источник:  Газета.RuКомментарии

Тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Мелешин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между красно-белыми и «Ливерпулем».

«Хочется ждать от «Спартака» не сюрпризов, а уверенных и достойных побед. Понятно, что будет тяжело и соперник очень сильный, но мы надеемся на три очка и верим в себя. Думаю, что красно-белым стоит сегодня пойти в атаку, хотя и с оглядкой на оборону.

В составе «Ливерпуля» — очень высококвалифицированные футболисты, быстрые и техничные, поэтому «гладиаторам» жизненно необходимо найти баланс между защитой и нападением.

Травмированные Квинси Промес и Зе Луиш — это проблема. Если Зе Луиша может заменить Луис Адриано, то Промес на данный момент незаменим. Хотя так и не принято говорить, но на данный момент я не вижу кандидатур, которыми можно его заменить», — цитирует Мелешина «Газета.Ру».

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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