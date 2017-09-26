ElbrusFest набирает обороты вместе с Life & Style!

Члены молодежной общественной организации «Содружество» совершили восхождение на одну из высочайших точек планеты. Группа единомышленников в течение 10 дней посетила гору Чегет, совершила поход к водопаду Девичьи косы и обсерватории на пике Терскол. Но самое главное – покорила одну из «Семи вершин» планеты – гору Эльбрус.

Не так давно в регионе было объявлен режим ЧС. Но участников это не остановило. Они поднялись по тропе до скал Пастухова, а затем до седловины Эльбруса (прим.ред. – звучит-то как красиво!) В итоге, погода покорно перешла на сторону отважных. Минимальная отметка температуры не опускалась ниже -10°C, а на самой вершине путешественников ждал штиль.

Достигнув цели, члены, подчеркнем, непрофессиональной команды альпинистов отпраздновали это событие водружением флага Life & StylebyСоветский спорт (прим.ред. – приятно очень!).

Но аппетиты растут. На достигнутом никто останавливаться не собирается. Организованный ребятами два года назад #ElbrusFest стремительно набирает обороты. В следующем году в фестивале примут участие 200 представителей из 50 стран мира. И это только по предварительным данным. Восхождение будет посвящено 21-му Чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. И планы у членов молодежной организации самые амбициозные: провести высокогорный футбольный матч на склоне Эльбруса и поставить новый рекорд.

Поддерживаем!