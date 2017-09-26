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Эдди Хирн: Джошуа потребуется три раунда, чтобы нокаутировать Уайлдера

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Британский промоутер Эдди Хирн высказал мнение, что чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа без особых усилий победит чемпиона WBC в этом же весе Деонтея Уайлдера.

«Это отличный бой. Два очень взрывных, быстрых и молодых супертяжеловеса, которые могут ударить. Энтони Джошуа победит в пределах трех раундов», - отметил Хирн Fighthub.

Добавим, что у 27-летнего британца Джошуа 19 побед в 19 боях и все нокаутом. В активе 31-летнего американца Уайлдера 38 побед, из которых 37 нокаутом и ни одного поражения.

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