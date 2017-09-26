Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристиан Нобоа: Не вижу ничего плохого в том, что в «Зенит» пришли аргентинцы

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.

- В «Зените» собраны очень сильные игроки, которые могут сразу давать результат. Да, состав обновился серьезно, но, если у тебя есть классные футболисты, способные решить тот или иной эпизод в свою пользу, ты можешь добиваться результата. Может быть, пока нам не хватает сыгранности. Бывают матчи, когда все 90 минут хороший футбол не получается, но в одном моменте игрок делает результат просто за счет своего высокого уровня. Со временем мы сыграемся и результаты станут еще лучше.

- Кто главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство? «Спартак» и ЦСКА забуксовали на старте.
- Чемпионат только начинается, впереди много игр. В прошлом году «Спартак» тоже не очень удачно начал, это ничего не значит. В футболе все возможно, я не выделяю какую-то одну команду как главного конкурента.

- Как строятся отношения в зенитовском коллективе? Аргентинцы уже со всеми общаются или держатся в стороне?
- У нас отличная атмосфера. Не вижу ничего плохого в том, что к нам пришли аргентинские ребята. Это молодые игроки, некоторые из них впервые оказались за пределами родной страны. Сейчас им нужно немного времени, чтобы адаптироваться, привыкнуть к России, к культуре, к людям. Я смотрю на них и вспоминаю себя - ведь я точно так же в свое время оказался здесь. У меня тоже были проблемы с языком, но со временем я освоился, - приводит слова Нобоа официальный сайт «Зенита».

Напомним, эквадорец выступает за петербургский клуб с лета 2017 года. В составе «Зенита» Нобоа пять матчей и сделал три голевые передачи.

До этого 32-летний полузащитник играл за Рубин», «Динамо» и «Ростов». С казанским клубом он дважды становился чемпионом России, а с ростовчанами стал серебряным призером.

Всего с 2007 года Нобоа провел 307 матчей за российские команды и забил 49 мячей.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евсеев, Полоз или Бодул? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛЕвсеев, Полоз или Бодул? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 11-го тура российской премьер-лиги.Кристиан Нобоа: В «Рубин» я попал случайноПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа про обстоятельства перехода в «Рубин» в 2007 году.А вдруг сам Каррера кого-то «сливает» в «Спартаке»?А вдруг сам Каррера кого-то «сливает» в «Спартаке»?Есть ли заговор против итальянца и ради чего это делается?Дзюба отправил Кокорина в тень. Пять лучших игроков 11-го тура РФПЛДзюба отправил Кокорина в тень. Пять лучших игроков 11-го тура РФПЛ«Советский спорт» называет лучших игроков очередного тура премьер-лиги.Генеральный директор «Ахмата»: Клуб не принуждает ходить на футбол студентовГенеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что информация о том, якобы на матчи клуба в принудительном порядке заставляют ходить студентов, не соответствует действительности.
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября
Футбол
Леонид Трахтенберг: «Ливерпуль» сам организовал пресс-конференцию Клоппа
Футбол
Александр Бубнов: Лунев может заменить Акинфеева в сборной России
MMA
Федор Емельяненко откроет школу единоборств в Новогорске
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Кристиан Нобоа
Кристиан Нобоавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости