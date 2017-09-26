Кристиан Нобоа: Не вижу ничего плохого в том, что в «Зенит» пришли аргентинцы

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.

- В «Зените» собраны очень сильные игроки, которые могут сразу давать результат. Да, состав обновился серьезно, но, если у тебя есть классные футболисты, способные решить тот или иной эпизод в свою пользу, ты можешь добиваться результата. Может быть, пока нам не хватает сыгранности. Бывают матчи, когда все 90 минут хороший футбол не получается, но в одном моменте игрок делает результат просто за счет своего высокого уровня. Со временем мы сыграемся и результаты станут еще лучше.

- Кто главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство? «Спартак» и ЦСКА забуксовали на старте.

- Чемпионат только начинается, впереди много игр. В прошлом году «Спартак» тоже не очень удачно начал, это ничего не значит. В футболе все возможно, я не выделяю какую-то одну команду как главного конкурента.

- Как строятся отношения в зенитовском коллективе? Аргентинцы уже со всеми общаются или держатся в стороне?

- У нас отличная атмосфера. Не вижу ничего плохого в том, что к нам пришли аргентинские ребята. Это молодые игроки, некоторые из них впервые оказались за пределами родной страны. Сейчас им нужно немного времени, чтобы адаптироваться, привыкнуть к России, к культуре, к людям. Я смотрю на них и вспоминаю себя - ведь я точно так же в свое время оказался здесь. У меня тоже были проблемы с языком, но со временем я освоился, - приводит слова Нобоа официальный сайт «Зенита».

Напомним, эквадорец выступает за петербургский клуб с лета 2017 года. В составе «Зенита» Нобоа пять матчей и сделал три голевые передачи.

До этого 32-летний полузащитник играл за Рубин», «Динамо» и «Ростов». С казанским клубом он дважды становился чемпионом России, а с ростовчанами стал серебряным призером.

Всего с 2007 года Нобоа провел 307 матчей за российские команды и забил 49 мячей.



