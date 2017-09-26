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Кристиан Нобоа: В «Рубин» я попал случайно

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа про обстоятельства перехода в «Рубин» в 2007 году.

«Это правда, что «Рубин» меня нашел случайно: Бердыев смотрел другого игрока. Он хотел нападающего, причем даже из другой команды! Просто так получилось, что он играл в том матче против нас.

Я помню, что очень хорошо провел ту встречу. Мне передали слова Бердыева: «Не хочу нападающего, хочу вот того парня, полузащитника». Когда я впервые оказался в сборной Эквадора, мы встретились с Курбаном Бекиевичем, поговорили. Он сказал, что хочет подписать меня, что видит во мне потенциал.

Как Бердыеву удается заразить игроков своими идеями? Во-первых, он очень хороший человек. Бердыев всегда скажет тебе все прямо, в глаза, а не будет что-то говорить за спиной. Во-вторых, это сильный специалист. На тренировках он всегда объясняет, что хочет видеть от тебя на поле.

Бердыев создает единый механизм, чтобы каждый знал свою роль и выполнял свои задачи. Он довольно жесткий тренер, но это помогает ему добиваться результата. Игроки учатся у него многому», - цитирует Нобоа официальный сайт «Зенита».

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