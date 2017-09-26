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Промоутеры Джошуа и Паркера договариваются о проведении объединительного поединка в июле

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Промоутеры чемпиона WBO в тяжелом весе Джозефа Паркера и чемпиона IBF и WBA Энтони Джошуа ведут переговоры о проведении объединительного поединка на лондонском стадионе «Уэмбли».

Предположительно, поединок состоится в июле следующего года. Добавим, что Джошуа на стадионе «Уэмбли» завоевал свои титулы, одержав победу в бое с Владимиром Кличко. Поединок посетили 90 тысяч болельщиков.

Однако, чтобы бой состоялся, Джошуа для начала необходимо победить Кубрата Пулева. Поединок между ними состоится 28 октября.

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