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Дзамболат Тедеев: Участникам драки на турнире памяти Кудухова в борьбе нечего делать

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал информацию о массовой драке, которая произошла на турнире по вольной борьбе памяти двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова в Краснодаре.

«Моя позиция по этому вопросу всегда была однозначна — от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом, надо избавляться путем дисквалификации. Такие пусть перепрофилируются и идут бороться в бои без правил — в борцовской семье им делать нечего. Они не просто нас позорят, они еще и межнациональную рознь разжигают. Произошедшее снова показало — когда у борцов все хорошо, они никому не нужны, а когда такие вещи происходят, мы во всех СМИ», — цитирует Тедеева ТАСС.

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