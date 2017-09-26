Дзамболат Тедеев: Участникам драки на турнире памяти Кудухова в борьбе нечего делать

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал информацию о массовой драке, которая произошла на турнире по вольной борьбе памяти двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова в Краснодаре.

«Моя позиция по этому вопросу всегда была однозначна — от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом, надо избавляться путем дисквалификации. Такие пусть перепрофилируются и идут бороться в бои без правил — в борцовской семье им делать нечего. Они не просто нас позорят, они еще и межнациональную рознь разжигают. Произошедшее снова показало — когда у борцов все хорошо, они никому не нужны, а когда такие вещи происходят, мы во всех СМИ», — цитирует Тедеева ТАСС.