Павел Колобков: Россия на государственном уровне борется с допингом

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о борьбе с допингом в РФ.

«Благодаря принятым мерам борьба с допингом в спорте в России вышла на принципиально новый уровень. Мы продолжим работу в этом направлении, в том числе и с учетом результатов мониторинга, проведенного экспертами ЮНЕСКО. Я надеюсь, что в ближайшем будущем наша система противодействию допингу будет одной из лучших в мире. Да, Россия пережила серьёзный кризис, но именно эта ситуация заставила нас усилить меры для противодействия и борьбы с допингом в спорте. Это тот невероятный опыт в преодолении кризиса, которым мы готовы делиться.

Одним из важных вопросов, требующих детальной совместной проработки, является вопрос терапевтического использования спортсменами запрещенных субстанций и методов. Особое внимание стоит уделить тем препаратам, которые разрешены для терапевтического использования, но влияют непосредственно на спортивный результат. Важно сделать процедуру включения таких препаратов в запрещённый список максимально прозрачной.

Только единый подход в вопросах целостности спорта, защиты прав спортсменов, безопасности спортивных мероприятий помогут развитию мирового спортивного движения, которое столкнулось с рядом кризисов на протяжении последних лет. Нужно сделать абсолютно понятными и прозрачными соответствующие обязанности ВАДА, национальных антидопинговых организаций, МОК, международных и национальных спортивных федераций, олимпийских комитетов, организаторов спортивных мероприятий.

Я считаю важным продвижение на международной арене общей позиции в отношении позитивных изменений в нашей антидопинговой систем. Россия на государственному уровне всегда противодействовала допингу. Со своей стороны наша страна всегда готова продвигать и защищать основополагающие принципы спорта, такие как защита прав «чистых» спортсменов, деполитизация спорта, равные критерии для всех участников международных спортивных мероприятий.

Нельзя применять принцип коллективной ответственности в отношении тех, кто этого не заслужил. Безусловно, «чистый» спортсмен не должен быть наказан. «Чистый» спортсмен должен выступать и выступать за свою страну, гражданином которой он является. Всю свою жизнь я посвятил спорту. Я был профессиональным спортсменом 17 лет, поэтому как никто другой выступаю за равное и справедливое отношение к каждому спортсмену от любой страны. И для меня борьба за «чистый» спорт и равное отношение к спортсмену — это личная задача и личный вызов», — цитирует Колобкова ТАСС.