Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Колобков: Россия на государственном уровне борется с допингом

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о борьбе с допингом в РФ.

«Благодаря принятым мерам борьба с допингом в спорте в России вышла на принципиально новый уровень. Мы продолжим работу в этом направлении, в том числе и с учетом результатов мониторинга, проведенного экспертами ЮНЕСКО. Я надеюсь, что в ближайшем будущем наша система противодействию допингу будет одной из лучших в мире. Да, Россия пережила серьёзный кризис, но именно эта ситуация заставила нас усилить меры для противодействия и борьбы с допингом в спорте. Это тот невероятный опыт в преодолении кризиса, которым мы готовы делиться.

Одним из важных вопросов, требующих детальной совместной проработки, является вопрос терапевтического использования спортсменами запрещенных субстанций и методов. Особое внимание стоит уделить тем препаратам, которые разрешены для терапевтического использования, но влияют непосредственно на спортивный результат. Важно сделать процедуру включения таких препаратов в запрещённый список максимально прозрачной.

Только единый подход в вопросах целостности спорта, защиты прав спортсменов, безопасности спортивных мероприятий помогут развитию мирового спортивного движения, которое столкнулось с рядом кризисов на протяжении последних лет. Нужно сделать абсолютно понятными и прозрачными соответствующие обязанности ВАДА, национальных антидопинговых организаций, МОК, международных и национальных спортивных федераций, олимпийских комитетов, организаторов спортивных мероприятий.

Я считаю важным продвижение на международной арене общей позиции в отношении позитивных изменений в нашей антидопинговой систем. Россия на государственному уровне всегда противодействовала допингу. Со своей стороны наша страна всегда готова продвигать и защищать основополагающие принципы спорта, такие как защита прав «чистых» спортсменов, деполитизация спорта, равные критерии для всех участников международных спортивных мероприятий.

Нельзя применять принцип коллективной ответственности в отношении тех, кто этого не заслужил. Безусловно, «чистый» спортсмен не должен быть наказан. «Чистый» спортсмен должен выступать и выступать за свою страну, гражданином которой он является. Всю свою жизнь я посвятил спорту. Я был профессиональным спортсменом 17 лет, поэтому как никто другой выступаю за равное и справедливое отношение к каждому спортсмену от любой страны. И для меня борьба за «чистый» спорт и равное отношение к спортсмену — это личная задача и личный вызов», — цитирует Колобкова ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Все пожелания сборной Ирана по базе на ЧМ-2018 будут учтеныМинистр спорта РФ Виталий Колобков пообещал, что российская сторона учтет все пожелания сборной Ирана по базе, где команда будет базироваться во время чемпионата мира 2018 года.Павел Колобков: Сборной России по баскетболу можно гордитьсяМинистр спорта РФ Павел Колобков – о выступлении сборной России на Евробаскете-2017.Павел Колобков: Мне кажется, iNADO выходит за рамки своих полномочийМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) с призывом отстранить Россию от Олимпийских игр-2018.Павел Колобков принял участие в центральном старте «Кросс нации»Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков принял участие в центральном старте Всероссийского дня бега «Кросс нации», который прошел в субботу. Об этом информирует «Р-Спорт».Курс на восток. Где будут готовиться сборные России к Пхенчхану-2018?Курс на восток. Где будут готовиться сборные России к Пхенчхану-2018?На этот и другие вопросы ответили участники сессии «Спорт. Что будет сделано?» на Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке.
Футбол
Тигиев вернется в строй не раньше марта
Вольная борьба
Дзамболат Тедеев: Участникам драки на турнире памяти Кудухова в борьбе нечего делать
Теннис
Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в третий круг турнира WTA
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября
все новости
Павел Колобков
Павел Колобковвсе новости