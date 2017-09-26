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Тигиев вернется в строй не раньше марта

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», защитник Георгий Тигиев, получивший разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, перенес операцию и должен вернуться к тренировкам в общей группе в конце марта 2018 года.

Операция 22-летнему защитнику была сделана в одной из клиник Рима.

Напомним, футболист получил повреждение 17 сентября в матче чемпионата России с «Тосно» из Ленинградской области (2:2).

В нынешнем сезоне Тигиев сыграл три матча в рамках национального первенства.

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