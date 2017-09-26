Китайскому разработчику читов для CS:GO грозит до 15 лет лишения свободы
Полиция китайского города Гуанчжоу арестовала разработчика читов для Counter-Strike: Global Offensive.
На компьютере нарушителя был обнаружен программный код нескольких читов, а также базы с покупателями запрещенных программ.
Стоит отметить, что в поимке разработчика читов содействовал издатель CS:GO в Китае — Perfect World. В августе компания предоставила на подозреваемого досье, с помощью которого полиция вышла на его след.
Согласно местному законодательству, создателю запрещенных программ грозит до 15 лет лишения свободы.
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