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Китайскому разработчику читов для CS:GO грозит до 15 лет лишения свободы

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Полиция китайского города Гуанчжоу арестовала разработчика читов для Counter-Strike: Global Offensive.

На компьютере нарушителя был обнаружен программный код нескольких читов, а также базы с покупателями запрещенных программ.

Стоит отметить, что в поимке разработчика читов содействовал издатель CS:GO в Китае — Perfect World. В августе компания предоставила на подозреваемого досье, с помощью которого полиция вышла на его след.

Согласно местному законодательству, создателю запрещенных программ грозит до 15 лет лишения свободы.

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