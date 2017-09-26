Михаил Мамиашвили: Решение по участникам драки на турнире в Краснодаре будет жестким

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о массовой драке, которая произошла на турнире по вольной борьбе памяти двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова в Краснодаре.

«Дисциплинарный комитет пройдет в ближайшее время, но уже сейчас я могу сказать: решение будет самым жестким, невзирая ни на регалии, ни на территориальную принадлежность, ни на спортивные перспективы. Всему есть предел. Как можно через память переступать, я не понимаю? Да какие бы амбиции ни были!» — цитирует Мамиашвили ТАСС.