Андрей Афанасьев: Шансы у «Шахтера» в матче против «Манчестер Сити», конечно, есть

Экс-футболист московских ЦСКА, «Спартака» и «Торпедо» Андрей Афанасьев оценил шансы донецкого «Шахтера» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Шансы у «Шахтера», конечно, есть. Но я боюсь, что на выезде «горнякам» будет слишком тяжело. Разгрома не будет, но с разницей в два мяча «Манчестер Сити», скорее всего, выиграет», - поделился Афанасьев «Газете.Ru».

Напомним, что встреча группы F Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Шахтер» состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.