Марат Измайлов покинул «Арарат»

Московский «Арарат» и полузащитник Марат Измайлов прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Хочу выразить огромную благодарность руководству «Арарата» тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. По личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Уверен, что у клуба светлое будущее», - цитирует слова Измайлова пресс-служба «Арарата».

35-летний футболист перешел в московский клуб этим летом. В нынешнем сезоне ПФЛ на счету Измайлова два гола в четырех матчах. Ранее Марат Измайлов выступал за клубы «Локомотив», «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Порту» (Порту, Португалия), «Габала» (Габала, Азербайджан), и «Краснодар».

Напомним, что «Арарат» после 10 туров ПФЛ зоны «Центр» занимает первое место в турнирной таблице с 26 очками.