Жозе Моуриньо: Это лучший ЦСКА, с которым мне приходилось встречаться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился своими ожиданиями от матча со столичным ЦСКА.

- Жребий сводил меня с ЦСКА, когда я тренировал «Интер», «Реал», «Челси». Теперь – с «МЮ». Для меня играть с ЦСКА становится привычным. Каждый раз приезжая в Москву я радуюсь. Этот город с каждым разом становится все лучше и лучше. Я люблю этот город. Нынешний же ЦСКА – лучший, самый сильный за все время, когда мне приходилось играть с этой командой.

Напомним, что встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «МЮ» и ЦСКА стартует в среду 27 сентября в 21:45 по московскому времени.