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Веснина вышла в 1/8 финала турнира в Ухане

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Российская теннисистка Елена Веснина переиграла бельгийку Элизу Мертенс и преодолела барьер второго круга турнира в Ухане.

Встреча закончилась через час 27 минут со счетом: 6:2, 6:4. 31-летняя Веснина является 21-ой ракеткой мира. 21-летняя Мертенс – 38-ая. На данный момент в личных встречах теннисисток установилось равенство: 1:1.

В 1/8 финала турнира в Ухане Веснина встретится с победительницей пары: Мария Саккари – Каролин Возняцки.

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