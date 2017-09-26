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Илья Никулин: Не хочу говорить о причинах ухода из «Ак Барса»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин рассказал, почему решил покинуть «Ак Барс» в 2015-м году.

«Правда ли, что я ушел из Казани из-за конфликта с Зинэтулой Билялетдиновым? Я бы сейчас не хотел говорить о причинах. Я, наверное, для себя их сам еще не сформулировал. В жизни, порой, наступает момент, когда что-то надо менять. И на тот момент мне было лучше сменить клуб.

Когда во время Олимпиады-2014 меня посадили в запас, Билялетдинов ничем это не объяснил. Ни слова мне не сказал на этот счет. Тренер и не должен ничего объяснять», — цитирует Никулина «Бизнес Online»

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