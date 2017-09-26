Генрих Мхитарян: Надеюсь, армянские фанаты из России поддержат меня в игре с ЦСКА

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян, рассказал о своих ожиданиях перед игрой с ЦСКА.

- В прошлый раз, когда я играл за «МЮ» в России – мы играли против «Ростова». Тогда я был рад видеть большое количество армянских болельщиков с флагами на трибуне, которые поддерживали меня. Надеюсь, что и на этот раз будет также. Я очень благодарен им за поддержку.



Напомним, что встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «МЮ» и ЦСКА стартует в среду 27 сентября в 21:45 по московскому времени.