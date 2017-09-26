Арьен Роббен: «ПСЖ»? Деньги не забивают голы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен высказался перед матчем против «ПСЖ» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Деньги не забивают голы. Все зависит от качества игры. Это самое главное. Нам важно сконцентрироваться на выступлении команды, а не акцентировать свое внимание на отдельном футболисте», – цитирует голландца L'Équipe.

Напомним, игра состоится завтра в Париже и стартует в 21.45 мск.