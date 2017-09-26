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Жозе Моуриньо: По срокам восстановления Погба информации нет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что информации о сроках восстановления полузащитника манкунианцев Поля Погба пока нет.

«По срокам восстановления Погба информации нет. Мы не будем концентрироваться на действиях отдельных футболистов. Будем действовать как команда», - поделился с журналистами на пресс-конференции Моуриньо.

Португальский тренер также отметил, что участие Генриха Мхитаряна в пресс-конференции лишь для того, чтобы всем «облегчить жизнь», т.к. футболист разговаривает по-русски.

Погба получил травму в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0). Напомним, что встреча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 сентября на «ВЭБ-Арене».

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