Жозе Моуриньо: По срокам восстановления Погба информации нет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что информации о сроках восстановления полузащитника манкунианцев Поля Погба пока нет.

«По срокам восстановления Погба информации нет. Мы не будем концентрироваться на действиях отдельных футболистов. Будем действовать как команда», - поделился с журналистами на пресс-конференции Моуриньо.

Португальский тренер также отметил, что участие Генриха Мхитаряна в пресс-конференции лишь для того, чтобы всем «облегчить жизнь», т.к. футболист разговаривает по-русски.

Погба получил травму в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0). Напомним, что встреча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 сентября на «ВЭБ-Арене».