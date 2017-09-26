Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Назначены судьи на игры 12-го тура РФПЛ

Источник:  РФПЛКомментарии

Назначены судьи и инспекторы на матчи 12-го тура Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФПЛ.

29 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

30 сентября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Тосно» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Рубин» – «Амкар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

1 октября (воскресенье)

ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Анжи» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евсеев, Полоз или Бодул? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛЕвсеев, Полоз или Бодул? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 11-го тура российской премьер-лиги.«Он просто придурок». «Зениту» повезло, что этот парень не приедет в Петербург«Он просто придурок». «Зениту» повезло, что этот парень не приедет в ПетербургКарлос Вела пять раз был в арендах, вместо тренировки ездил на концерт, а после побед в сборной устраивал отвязные вечеринки.Тигиев вернется в строй не раньше мартаКак сообщает пресс-служба московского «Спартака», защитник Георгий Тигиев, получивший разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, перенес операцию и должен вернуться к тренировкам в общей группе в конце марта 2018 года.Кристиан Нобоа: В «Рубин» я попал случайноПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа про обстоятельства перехода в «Рубин» в 2007 году.Кристиан Нобоа: Не вижу ничего плохого в том, что в «Зенит» пришли аргентинцыПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.
Футбол
Тигиев вернется в строй не раньше марта
Вольная борьба
Дзамболат Тедеев: Участникам драки на турнире памяти Кудухова в борьбе нечего делать
Теннис
Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в третий круг турнира WTA
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября
все новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости