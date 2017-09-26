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Марат Измайлов: Покинул «Арарат» по личным обстоятельствам

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший полузащитник «Арарата» Марат Измайлов рассказал, почему решил покинуть московский клуб.

Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю «Арарату» решения всех спортивных задач, уверен, что у клуба светлое будущее», - цитирует Измайлова ТАСС.

35-летний футболист перешел в московский клуб этим летом. В нынешнем сезоне ПФЛ на счету Измайлова два гола в четырех матчах. Ранее Марат Измайлов выступал за клубы «Локомотив», «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Порту» (Порту, Португалия), «Габала» (Габала, Азербайджан), и «Краснодар».

Напомним, что «Арарат» после 10 туров ПФЛ зоны «Центр» занимает первое место в турнирной таблице с 26 очками.

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