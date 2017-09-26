Возвращение Косты может повлиять на переход Гризманна в «Манчестер Юнайтед»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн по-прежнему является главной целью «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN FC, английский клуб готов выложить за игрока сборной Франции 100 млн евро. Отмечается, что испанцы могут обдумать это предложение, поскольку в команду вернулся Диего Коста из «Челси».

Также источник уверяет, что сам Гризманн заинтересован в переезде на «Олд Траффорд».

Добавим, что на данный момент в команде Диего Симеоне сразу пять нападающих (включая Косту), а именно: Фернандо Торрес, Кевин Гамейро, Лусиано Вьетто и Анхель Корреа. Не исключено, что именно по этим причинам «Атлетико» согласится отпустить француза.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Барселоны» и мадридского «Реала».

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