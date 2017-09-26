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«Реал» хочет заполучить Дракслера этой зимой

Источник:  Don BalonКомментарии

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «ПСЖ» Юлиана Дракслера в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Don Balon, Зинедин Зидан лично озвучил заинтересованность в игроке руководству «сливочных».

Раннее стало известно, что руководство «ПСЖ» выставила на трансфер шестерых игроков клуба из-за проблем с финансовым fair play. 24-летний немец также оказался в списке.

В этом сезоне на счету Дракслера участие в шести матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полузащитник не отметился результативными действиями.

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