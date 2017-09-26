«Реал» хочет заполучить Дракслера этой зимой
Источник: Don BalonКомментарии
Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «ПСЖ» Юлиана Дракслера в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Don Balon, Зинедин Зидан лично озвучил заинтересованность в игроке руководству «сливочных».
Раннее стало известно, что руководство «ПСЖ» выставила на трансфер шестерых игроков клуба из-за проблем с финансовым fair play. 24-летний немец также оказался в списке.
В этом сезоне на счету Дракслера участие в шести матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полузащитник не отметился результативными действиями.
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