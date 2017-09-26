Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антигулов получил травму и не выступит на турнире UFC 217

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Гаджимурад Антигулов получил травму и не сможет выступить на турнире UFC 217, который состоится 5 ноября в Нью-Йорке.

Соперником российского спортсмена должен был стать молдаванин Ион Куцелаба. Сейчас матчмейкеры UFC в скором порядке ищут для него соперника.

За свою карьеру в ММА Антигулов провел 24 поединка, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.

В UFC он провел два боя, победив Маркоса Рожерио де Лиму и Йоахима Кристенсена.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Емельяненко откроет школу единоборств в НовогорскеРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Федор Емельяненко, который также является президентом Союза ММА России, откроет школу в Новогорске. Открытие состоится 27 сентября.Александр Емельяненко — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»Александр Емельяненко — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»«Советский спорт» дает прогноз на этот поединок.Российский боец UFC Азамат Мурзаканов провалил допинг-тестРоссийский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Азамат Мурзаканов провалил допинг тест.Возвращение Александра Емельяненко: вся информация о турнире WFCA 42Возвращение Александра Емельяненко: вся информация о турнире WFCA 42«Советский спорт» составил гид по бойцовскому шоу.Енджейчик не стала исключать бой с ШевченкоЧемпионка UFC в наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик может перейти в более тяжелую категорию.
Футбол
Тигиев вернется в строй не раньше марта
Вольная борьба
Дзамболат Тедеев: Участникам драки на турнире памяти Кудухова в борьбе нечего делать
Теннис
Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в третий круг турнира WTA
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября
все новости
Гаджимурад Антигулов
Гаджимурад Антигуловвсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства