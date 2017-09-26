Антигулов получил травму и не выступит на турнире UFC 217

Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Гаджимурад Антигулов получил травму и не сможет выступить на турнире UFC 217, который состоится 5 ноября в Нью-Йорке.

Соперником российского спортсмена должен был стать молдаванин Ион Куцелаба. Сейчас матчмейкеры UFC в скором порядке ищут для него соперника.

За свою карьеру в ММА Антигулов провел 24 поединка, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.

В UFC он провел два боя, победив Маркоса Рожерио де Лиму и Йоахима Кристенсена.