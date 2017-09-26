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Унаи Эмери: Неймар готовится к матчу Лиги чемпионов с «Баварией»

Источник:  «Рейтер»Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что нападающий «парижан» Неймар готовится к игре группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Неймар входит в число футболистов, которые готовятся к завтрашней игре» - цитирует Эмери Рейтер.

Напомним, что бразильский форвард не участвовал в матче чемпионата Франции с «Монпелье» из-за травмы, полученной в столкновении с одноклубником Хатемом Бен Арфой.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится в среду в Париже.

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