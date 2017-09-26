Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург0 : 0Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дерик Энгелланд: Я надеюсь, что на домашних матчах «Вегаса» будет шумно

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Вегаса» Дерик Энгелланд поделился впечатлениями от игры за «Лас-Вегас Рэнглерс» (ECHL), за которую выступал с 2003 по 2005 годы.

- Безусловно, это совсем другая лига, намного меньше зрителей, но все равно болельщики были очень активны. Мы собирали довольно много людей для той лиги. Думаю, где-то около пяти с половиной тысяч. Так что я настроен оптимистично и думаю, что зрители нас поддержат. Первые игры, конечно, будут особенными для них, но потом все утрясется. Я надеюсь, что здесь будет шумно. Думаю, что играть здесь будет очень приятно, - цитирует Энгелланда официальный сайт НХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мнение американского журналиста: «Игра Радулова далека от гармонии. Что с ним?»Мнение американского журналиста: «Игра Радулова далека от гармонии. Что с ним?»В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.Нападающий «Рейнджерс» дисквалифицирован на два матча за атаку в головуФорвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Дежарден пропустит два предсезонных матча НХЛ за атаку в голову форварда «Нью-Джерси» Майлза Вуда, сообщает официальный сайте лиги.Победы «Амкара» и «Ахмата», дубль Ляказетта и новый рекорд по числу игр в чемпионате Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Пять очков Лайне принесли победу «Виннипегу» в матче с «Калгари»В рамках предсезонного матча НХЛ «Виннипег» на домашнем льду обыграл «Калгари» со счетом 5:2.Хет-трик Мэттьюза и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Монреаль»В рамках предсезонного матча НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Монреаль» со счетом 5:1.
MMA
Антигулов получил травму и не выступит на турнире UFC 217
Футбол
Генрих Мхитарян: Надеюсь, армянские фанаты из России поддержат меня в игре с ЦСКА
Футбол
Жозе Моуриньо: Это лучший ЦСКА, с которым мне приходилось встречаться
Футбол
Марат Измайлов покинул «Арарат»
все новости
Вегас
Вегаскалендарьстатистика
Дерик Энгелланд
Дерик Энгелландвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости