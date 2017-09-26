Дерик Энгелланд: Я надеюсь, что на домашних матчах «Вегаса» будет шумно

Защитник «Вегаса» Дерик Энгелланд поделился впечатлениями от игры за «Лас-Вегас Рэнглерс» (ECHL), за которую выступал с 2003 по 2005 годы.

- Безусловно, это совсем другая лига, намного меньше зрителей, но все равно болельщики были очень активны. Мы собирали довольно много людей для той лиги. Думаю, где-то около пяти с половиной тысяч. Так что я настроен оптимистично и думаю, что зрители нас поддержат. Первые игры, конечно, будут особенными для них, но потом все утрясется. Я надеюсь, что здесь будет шумно. Думаю, что играть здесь будет очень приятно, - цитирует Энгелланда официальный сайт НХЛ.