Массимо Каррера попал в сборную тренеров по версии УЕФА

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера включен в сборную тренеров Лиги чемпионов по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Вратарь: Шенол Гюнеш («Бешикташ»).

Защитники: Массимо Каррера («Спартак»), Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Дарко Миланич («Марибор»), Сержиу Консейсау («Порту»).

Полузащитники: Антонио Конте («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Диего Симеоне («Атлетико»), Зинедин Зидан («Реал»).

Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»).

