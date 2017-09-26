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Массимо Каррера попал в сборную тренеров по версии УЕФА

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера включен в сборную тренеров Лиги чемпионов по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Вратарь: Шенол Гюнеш («Бешикташ»).

Защитники: Массимо Каррера («Спартак»), Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Дарко Миланич («Марибор»), Сержиу Консейсау («Порту»).

Полузащитники: Антонио Конте («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Диего Симеоне («Атлетико»), Зинедин Зидан («Реал»).

Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»).

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