Массимо Каррера попал в сборную тренеров по версии УЕФА
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера включен в сборную тренеров Лиги чемпионов по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Вратарь: Шенол Гюнеш («Бешикташ»).
Защитники: Массимо Каррера («Спартак»), Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Дарко Миланич («Марибор»), Сержиу Консейсау («Порту»).
Полузащитники: Антонио Конте («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Диего Симеоне («Атлетико»), Зинедин Зидан («Реал»).
Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»).
The best XI of current #UCL coaches ⚽️💪— Champions League (@ChampionsLeague) 26 сентября 2017 г.
THAT midfield 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kfNhvuCuXz
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