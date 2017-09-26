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Перкинс дебютирует за сборную России на ЧЕ по велотреку в октябре

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс выступит за сборную России на чемпионате Европы в Берлине.

«UCI сообщил о согласовании гражданства Перкинса», - поделилась пресс-служба Федерации велосипедного спорта России «Р-Спорту».

Австралиец Перкинс получил российский паспорт в августе.

Раннее, главный тренер сборной России Сергей Ковпанец заявил, что Перкинс будет включен в состав на ЧЕ в командном спринте и кейрине. Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 18 по 22 октября в Берлине.

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