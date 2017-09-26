Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург0 : 0Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Дворянкин: Мы решили уйти из LoL и перенаправить наши средства в игры, где мы действительно конкурентоспособны

Комментарии

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал закрытие состава по League of Legends.

«Если сравнить LoL с Dota 2 или CS:GO, можно заметить два основных отличия. Во-первых, ненасыщенный календарь. Пару месяцев игроки проводят в игре, затем у них небольшой перерыв, а после новый сезон. С августа по январь ничего не происходит. Следовательно, вы либо держите игроков на зарплате и всё, что они могут, это стримить, либо распускаете состав, рискуя потерять игроков.

Давайте будем откровенны, LoL — дисциплина не номер один в СНГ, в то время как зарплаты увеличились за последние пару месяцев. Когда мы взглянули на цифры — под словом «цифры» я подразумеваю финансовые расходы, количество просмотров и фидбэк от комьюнити — они были не очень хороши. Мы поняли, что единственный способ оправдать наши вложения, — это иметь достаточно сильный состав, чтобы выиграть оба сплита. Если он попадает на Mid-Season Invitational, затем на World Championship, а там еще и выходит из Play-In, тогда да. Мы не вернули бы назад наши деньги, но заполучили бы дополнительные цифры для спонсоров и, по крайней мере, оправдали бы состав.

Поскольку мы не являемся компанией с неограниченными ресурсами, мы решили уйти из League of Legends и перенаправить наши средства в игры, где мы действительно конкурентоспособны».

19 сентября Virtus.pro объявила о закрытии состава по League of Legends.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кресло, с которого упал EternaLEnVy на Manila Masters, продали на аукционе за $1400Организаторы турнира Manila Masters сообщили, что продали кресло, c которого упал Джеки «EternaLEnVy» Мао во время матча против OG, за 1 400 долларов.Китайскому разработчику читов для CS:GO грозит до 15 лет лишения свободыПолиция китайского города Гуанчжоу арестовала разработчика читов для Counter-Strike: Global Offensive.TNC Pro Team выступит на All-Star Weekend Manila 2017Филиппинская команда TNC Pro Team получила приглашение на турнир All-Star Weekend Manila 2017.Team Secret прошла на PGL Open BucharestTeam Secret выиграла европейскую квалификацию к minor-турниру PGL Open Bucharest.Михаил «Kira» Гармаш: Мы выступили отвратительно, никто не показал своей лучшей игрыИгроки Gambit Esports Михаил «Kira» Гармаш и Эдуард «Edward» Абгарян прокомментировали выступление команды на предварительной стадии (Play-In) чемпионата мира по League of Legends.
Футбол
Александр Головин: Лидером ЦСКА я себя еще не считаю
MMA
Антигулов получил травму и не выступит на турнире UFC 217
Футбол
Генрих Мхитарян: Надеюсь, армянские фанаты из России поддержат меня в игре с ЦСКА
Футбол
Жозе Моуриньо: Это лучший ЦСКА, с которым мне приходилось встречаться
все новости