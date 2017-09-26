Роман Дворянкин: Мы решили уйти из LoL и перенаправить наши средства в игры, где мы действительно конкурентоспособны

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал закрытие состава по League of Legends.



«Если сравнить LoL с Dota 2 или CS:GO, можно заметить два основных отличия. Во-первых, ненасыщенный календарь. Пару месяцев игроки проводят в игре, затем у них небольшой перерыв, а после новый сезон. С августа по январь ничего не происходит. Следовательно, вы либо держите игроков на зарплате и всё, что они могут, это стримить, либо распускаете состав, рискуя потерять игроков.



Давайте будем откровенны, LoL — дисциплина не номер один в СНГ, в то время как зарплаты увеличились за последние пару месяцев. Когда мы взглянули на цифры — под словом «цифры» я подразумеваю финансовые расходы, количество просмотров и фидбэк от комьюнити — они были не очень хороши. Мы поняли, что единственный способ оправдать наши вложения, — это иметь достаточно сильный состав, чтобы выиграть оба сплита. Если он попадает на Mid-Season Invitational, затем на World Championship, а там еще и выходит из Play-In, тогда да. Мы не вернули бы назад наши деньги, но заполучили бы дополнительные цифры для спонсоров и, по крайней мере, оправдали бы состав.



Поскольку мы не являемся компанией с неограниченными ресурсами, мы решили уйти из League of Legends и перенаправить наши средства в игры, где мы действительно конкурентоспособны».



19 сентября Virtus.pro объявила о закрытии состава по League of Legends.



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