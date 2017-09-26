Бывший президент «Ньюкасла» Фредди Шеперд скончался в возрасте 76 лет

Бывший президент английского футбольного клуба «Ньюкасл» Фредди Шеперд скончался в возрасте 76 лет.

«Шеперд ушел из жизни в своем доме», - сообщает ESPN.

Шеперд вместе с Джоном Холлом получили контроль над клубом «Ньюкасл» в 1991 году. За свою карьеру президента Шеперд привлек Кевина Кигана на должность главного тренера клуба. А также сыграл важную роль в переходе Алана Ширера в 1996 году за рекордную по тем временам сумму – 15 миллионов фунтов.