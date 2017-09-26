Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург0 : 0Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Гончаренко: Жозе похвалил ЦСКА? Может он говорил это для своей команды?

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими мыслями перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
- Это лишь второй мой матч во главе ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов – мне сложно оценить, сильнейший ли это ЦСКА, или нет. Слова Жозе Моуриньо? Он мог похвалить ЦСКА в том числе и для своих футболистов. Мы знаем, что он часто дает разные посылы своим игрокам, прессе, сопернику… Может он увидел, что мы выиграли четыре игры в квалификационном раунде, потом обыграли «Бенфику». Это не значит, что нам завтра будет легко.
Напомним, что армейцы встречаются с «красными дьяволами» в среду в 21:45 по московскому времени.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Гончаренко: У нас достаточно опыта и класса, чтобы победить «МЮ»Виктор Гончаренко: У нас достаточно опыта и класса, чтобы победить «МЮ»Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октябряИгра 15-ого тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА перенесен на день раньше.Карл-Хайнц Румменигге: Мы относимся с уважением к «ПСЖ», но у «Баварии» больше опыта в Лиге чемпионовПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».Александр Головин: Я не лидер, просто пытаюсь брать инициативу на себяАлександр Головин: Я не лидер, просто пытаюсь брать инициативу на себяПолузащитник московского ЦСКА ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».Виктор Гончаренко: У Фернандеса есть шанс выйти на полеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у защитника армейцев Марио Фернандеса есть шанс принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Александр Головин: Лидером ЦСКА я себя еще не считаю
MMA
Антигулов получил травму и не выступит на турнире UFC 217
Футбол
Генрих Мхитарян: Надеюсь, армянские фанаты из России поддержат меня в игре с ЦСКА
Футбол
Жозе Моуриньо: Это лучший ЦСКА, с которым мне приходилось встречаться
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости