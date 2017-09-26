Виктор Гончаренко: Жозе похвалил ЦСКА? Может он говорил это для своей команды?

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими мыслями перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

- Это лишь второй мой матч во главе ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов – мне сложно оценить, сильнейший ли это ЦСКА, или нет. Слова Жозе Моуриньо? Он мог похвалить ЦСКА в том числе и для своих футболистов. Мы знаем, что он часто дает разные посылы своим игрокам, прессе, сопернику… Может он увидел, что мы выиграли четыре игры в квалификационном раунде, потом обыграли «Бенфику». Это не значит, что нам завтра будет легко.

Напомним, что армейцы встречаются с «красными дьяволами» в среду в 21:45 по московскому времени.