Александр Бубнов: У «Ливерпуля» есть одна слабость

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».

- Видел последние матчи «Ливерпуля» и могу отметить, что у них очень хорошо поставлена игра в атаке. Вернулся Коутинью, он в хорошей форме, есть Мане, Салах… Команда Юргена Клоппа играет в атлетичной манере – активно прессингует, пытаясь задавить атаку соперника в зародыше. В этом же ключе играл «Зенит» в первом тайме в Краснодаре. «Спартаку» будет тяжело, поскольку англичане сильнее на всех позициях. Выделяется средняя линия, но и у них есть одна слабость: «Ливерпуль» много пропускает.

Не уверен, что команда Карреры способна этим воспользоваться, но это небольшой шанс. Хотя убежден, что англичане приедут играть на победу и с наибольшей долей вероятности ее добьются, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится во вторник, 26 сентября, на поле стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.