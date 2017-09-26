Тренер «Карабаха» раньше не считал «Рому» фаворитом группы ЛЧ

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов заявил, что раньше не считал итальянскую «Рому» фаворитом группы C.

«Я считал, что в нашей группе два фаворита – «Челси» и «Атлетико». После того, как я увидел вживую игру «Ромы», понял, насколько это сильная команда», - цитирует Гурбанова «Р-спорт».

Тренер «Карабаха» добавил, что «каждое поражение делает команду сильнее».

Напомним, что матч первого раунда группового этапа Лиги чемпионов «Челси» - «Карабах» закончился разгромной победой англичан: 6:0.

В среду «Карабах» на олимпийском стадионе в Баку примет «Рому». Сообщается, что все билеты проданы.