Даниил Петрунин: Сегодня перебегали «Ливерпуль» и за счет индивидуальных моментов победили

Защитник молодежной команды «Спартак» Даниил Петрунин поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Ливерпуля».

- В первом тайме получалось многое, начали агрессивно и сразу создали пару моментов неплохих, могли забивать. Были моменты и трудные, нас заставляли выбивать мяч вперед, но мы готовились к этому, старались играть проще. «Ливерпуль» – неплохая команда, быстрая, скоростная и техничная, но мы их сегодня перебегали и за счет индивидуальных моментов победили, - передает слова защитника «Р-Спорт».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

