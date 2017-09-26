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Виктор Гончаренко: У Фернандеса есть шанс выйти на поле

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у защитника армейцев Марио Фернандеса есть шанс принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед».

«Марио боец, и мы все это знаем. Если есть минимальный шанс, то он всегда готов выйти на поле. Есть большая вероятность, что он сыграет в матче против «Манчестер Юнайтед», - поделился Гончаренко на пресс-конференции.

Напомним, что Фернандес получил сотрясение мозга после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным. Защитник покинул поле на носилках.

Матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 сентября на «ВЭБ-Арене».

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