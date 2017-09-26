Евгений Бушманов: Хорошо, что наши молодые ребята на равных играют «Ливерпулем»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между «Спартаком» и «Ливерпулем».

- Если вечером обыграем (в матче основных команд), то будет еще больше впечатлений. На самом деле, это хорошо, что наши молодые ребята на равных играют с такими клубами, как «Ливерпуль», обыгрывают. Молодцы, надо их поздравить и пожелать дальнейшего роста и прогресса. Они показали сегодня, что могут конкурировать. Важно на этом не останавливаться, - передает слова Бушманова «Р-Спорт».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Руденко.