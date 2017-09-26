Микель Ойарсабаль: «Зенит» – фаворит, но «Реал Сосьедад» едет в Россию с мыслями о победе

Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

– В этом году у нас нет времени жаловаться, потому что у нас игры каждые три дня. Все, что нам нужно делать - это исправлять ошибки, которые мы совершили в игре с «Валенсией» и выигрывать в России, чтобы вернуть ритм. Мы едем в Россию с мыслями о победе. Они фавориты, но мы уже показали, что можем обыгрывать все команды и постараемся сделать это и в этот раз, – приводит слова Ойарсабаля Marca.

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Напомним, матч пройдет 28 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В первой игре группового этапа «Зенит» обыграл «Вардар» со счетом 5:0, а «Реал Сосьедад» – «Русенборг» 4:0.