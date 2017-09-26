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Карл-Хайнц Румменигге: Мы относимся с уважением к «ПСЖ», но у «Баварии» больше опыта в Лиге чемпионов

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

- Мы относимся с уважением к «ПСЖ», особенно к их атаке, в которой у них действуют три футболиста мирового уровня. Однако у нас больше опыта в Лиге чемпионов.

Я знаю нашу команду и уверен, что завтра она покажет хорошую игру. Я уверен, что завтра наши футболисты будут предельно сосредоточенны и мотивированы.

Мы находимся сейчас на групповом этапе. Лига чемпионов не закончится завтра. Будет также ответный матч, поэтому и о победе в группе пока что говорить рано. Мы хотим показать хорошую игру и создать хорошие предпосылки для победы в группе, - приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

Напомним, что встреча пройдет в среду, 27 сентября, на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21:45 по московскому времени.

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