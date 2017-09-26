Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октября

Игра 15-ого тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА перенесен на день раньше.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», встреча состоится 27 октября в 19:30 по московскому времени. Ранее игра была запланирована на субботу 28 октября в 16:30 мск.

После 11-ого тура РФПЛ ЦСКА занимает четвертое место с 20 очками, «Арсенал» двенадцатый с 11 очками.