Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октября
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Игра 15-ого тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА перенесен на день раньше.
Как сообщает пресс-служба «Арсенала», встреча состоится 27 октября в 19:30 по московскому времени. Ранее игра была запланирована на субботу 28 октября в 16:30 мск.
После 11-ого тура РФПЛ ЦСКА занимает четвертое место с 20 очками, «Арсенал» двенадцатый с 11 очками.
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