Джонс и Каррик не помогут «Манчестер Юнайтед» в матче с ЦСКА

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Майкл Каррик не сыграют с ЦСКА в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Джонс пропустил матч первого тура ЛЧ со швейцарским «Базелем» из-за дисквалификации. О характере травм двух футболистов не сообщается. Ранее из-за травм выбыли Маруан Феллайни и Поль Погба.

Напомним, что в первом матче группового турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Базель» со счетом 3:0. Второй раунд англичане проведут в среду на выезде против московского ЦСКА.