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Нурмагомедов, Тайсумов и Сайтиев посетят турнир WFCA 42 в Москве, где подерется Александр Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27 сентября в ГЦКЗ «Россия» состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Михаил Малютин (34-12) сразится с бразильцем Фабиано Силвой да Консенсао (28-9-1). В рамках турнира выступит тяжеловес Александр Емельяненко (23-7). Он померяется силами с представителем Бразилии Джеронимо дос Сантосом (39-19).

В качестве гостей шоу посетят бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов, Руслан Магомедов, Абдул-Керим Эдилов, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Буйвасар Сайтиев, а также звезды шоу-бизнеса рэперы Тимати и L`One.

Бойцовское шоу начнется в 18:00 по московскому времени.

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Сергей Ващенко
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Нурмагомедов, Тайсумов и Сайтиев посетят турнир WFCA 42 в Москве, где подерется Александр Емельяненко
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