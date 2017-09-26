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Николай Писарев: «2:2 – это мой супероптимистичный прогноз на матч «Спартак» - «Ливерпуль»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер нижегородского «Олимпийца», а также бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев дал прогноз матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль».

«Сразу дам прогноз: 4:2 не будет, а вот 2:2 – будет. «Спартаку» будет тяжело, 2:2 – это мой супероптимистичный прогноз», - цитирует Писарева «Р-Спорт».

Напомним, что «Спартак» примет «Ливерпуль» на своем поле во вторник. Начало матча в 21:45 мск.

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