Пьер Гасли: Я готов к дебюту в Формуле-1
Резервный пилот «Ред Булла» Пьер Гасли прокомментировал
новость о своем скором дебюте в Формуле-1. Напомним, что в ближайших гонках он
заменит россиянина Даниила Квята в составе «Торо Россо».
«Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне получить этот шанс, особенно «Ред Булл», Хельмута Марко и «Торо Россо». Это великолепная возможность для меня. Я чувствую, что готов к дебюту в Ф-1, насколько это возможно. В этом году в качестве третьего пилота «Ред Булла» делал все возможное, чтобы подготовиться ко всему, что связано с этой ролью.
Я приложу максимум усилий для
того, чтобы хорошо проявить себя в составе «Торо Россо» в ближайших гонках», -
цитирует Гасли Autosport.
Гасли заменит Даниила Квята в
следующих гонках. Известно, что Пьер точно выступит в Малайзии и Японии.