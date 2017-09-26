Пьер Гасли: Я готов к дебюту в Формуле-1

Резервный пилот «Ред Булла» Пьер Гасли прокомментировал новость о своем скором дебюте в Формуле-1. Напомним, что в ближайших гонках он заменит россиянина Даниила Квята в составе «Торо Россо».

«Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне получить этот шанс, особенно «Ред Булл», Хельмута Марко и «Торо Россо». Это великолепная возможность для меня. Я чувствую, что готов к дебюту в Ф-1, насколько это возможно. В этом году в качестве третьего пилота «Ред Булла» делал все возможное, чтобы подготовиться ко всему, что связано с этой ролью.

Я приложу максимум усилий для того, чтобы хорошо проявить себя в составе «Торо Россо» в ближайших гонках», - цитирует Гасли Autosport.

Гасли заменит Даниила Квята в следующих гонках. Известно, что Пьер точно выступит в Малайзии и Японии.